Presentaron una denuncia formal ante la CIDH por los bombardeos de EEUU en el Caribe

Petro denunció a finales de octubre que el segundo ataque de Washington en el mar Caribe contra una embarcación (el 15 de septiembre) había ocurrido contra un pescador colombiano y “presumiblemente” sucedió en aguas nacionales. El presidente colombiano denunció entonces que el hombre, al que identificó como Carranza, de 42 años, no tenía ningún vínculo con el narco. Trump, por su parte, había informado que en esa operación murieron tres “narcoterroristas venezolanos” que supuestamente se encontraban “transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos”.

estados unidos lancha narco

La ONU y varias organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional catalogaron los bombardeos contra las supuestas narcolanchas como “ejecuciones extrajudiciales”.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, aseguró que estos ataques “violan el derecho internacional”. La campaña militar, bautizada con el nombre de Lanza del Sur, inició con ataques contra embarcaciones en el mar Caribe, que luego se extendieron al océano Pacífico, la ruta de narcotráfico más común de las drogas que van del sur al norte de América.

Más de 80 personas ya fueron asesinadas por los Estados Unidos y solo se identificaron a dos sobrevivientes: un colombiano y un ecuatoriano, los cuales navegaban en un supuesto narcosubmarino, cuando este fue atacado el pasado 18 de octubre. Ambos fueron liberados en sus respectivos países al no probarse delitos en su contra.