IMSS Ley 73: cómo aumentar el monto de la pensión desde septiembre 2025

Cómo son las asignaciones familiares en México

Las asignaciones familiares son un beneficio crucial de la Ley 73 del IMSS que te permite aumentar el monto de tu pensión mensual. Este apoyo está diseñado para los pensionados con familiares que dependen económicamente de ellos.

¿Quiénes califican?

Cónyuge o concubina: Si dependen económicamente de ti.

Hijos: Menores de 16 años. Hasta 25 años si están estudiando en una escuela oficial. Con cualquier edad si tienen una discapacidad que les impide mantenerse por sí mismos.



¿Cuánto puedes recibir?

Por ejemplo, por cada hijo que cumpla con los requisitos, puedes obtener un 10% adicional sobre tu pensión. El porcentaje por cónyuge o concubina también es significativo.

¿Cómo solicitarlo?

Para tramitar este beneficio, necesitas presentar documentos oficiales que comprueben la relación y la dependencia económica (actas de nacimiento o matrimonio, constancias de estudio, etc.).

Puedes realizar el trámite:

En las oficinas del IMSS.

En línea, a través del portal oficial.

Mantener tus datos actualizados es clave para asegurar que los pagos no se suspendan. Las asignaciones familiares son un gran respaldo para las familias, ayudándolas a enfrentar el aumento del costo de vida.