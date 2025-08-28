La nueva iniciativa de ANSES destinada a jubilados y pensionados
El organismo pondrá en marcha un beneficio especial que busca reforzar los ingresos en esta etapa del año. Todos los detalles.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, presentó el programa Beneficios ANSES, una iniciativa que ofrece descuentos y reintegros para jubilados y pensionados que perciban sus haberes a través del organismo previsional. A pesar de los cortes que realizó el gobierno, algunos deberán prestar atención.
En el marco del Consejo de las Américas, que tuvo lugar el jueves, Pettovello hizo un balance de su gestión, repasó las principales ayudas sociales impulsadas por su ministerio y adelantó la puesta en marcha de este nuevo programa de ANSES destinado a mejorar la economía de los sectores más vulnerables.
De qué trata el programa Beneficios ANSES
El Ministerio de Capital Humano oficializó el regreso del programa Beneficios ANSES, una iniciativa que busca aliviar el bolsillo de jubilados y pensionados mediante descuentos y reintegros automáticos en sus compras del día a día.
A través de convenios con supermercados, cadenas y distintos rubros de consumo masivo, como farmacias, los titulares podrán acceder a estas promociones de manera directa, sin necesidad de trámites adicionales ni intermediarios.
El relanzamiento fue comunicado durante un encuentro organizado por el Council de las Américas y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, en el que la ministra Pettovello compartió escenario con autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales y empresarios.
Aumento en las jubilaciones y pensiones
Con esta medida, la jubilación mínima pasará a ser de $390.213 mensuales, cifra que incluye tanto la actualización prevista por movilidad como el refuerzo económico adicional. El objetivo es acompañar a los jubilados y pensionados frente al impacto de la inflación y garantizar una mejor cobertura de gastos básicos durante este tramo del año.
Quiénes recibirán el bono de $70.000
Al mismo tiempo, el Gobierno nacional avanzará en septiembre con la acreditación de un aumento del 1,9% en los haberes jubilatorios, al que se sumará el pago de un bono extraordinario de $70.000 destinado a reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores.
