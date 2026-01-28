India en alerta por brote del virus Nipa: qué se sabe de la enfermedad que ya tiene dos casos confirmados

En los casos más graves se han registrado convulsiones que dieron paso a estados de coma durante días. Hay un bajo porcentaje de pacientes que quedaron con secuelas neurológicas tras completar su recuperación.

El virus Nipa fue identificado por primera vez en 1999, en pacientes de Malasia y hay pequeños brotes muy puntales cada año, la mayoría en Bangladesh, que es el país vecino al estado de Bengala Occidental.

Se estima que la especie que habitualmente sirve de anfitrión del virus es la de los murciélagos de la fruta, que a su vez contagian a animales de granja, como los cerdos.

En el caso de los seres humanos, la Organización Mundial de la Salud informó que pueden contagiarse comiendo frutas y verduras contaminadas por los animales enfermos, pero la transmisión de una persona a otra requiere un contacto sostenido y estrecho.

Pero la enfermedad no deja de ser motivo de alerta dado que de los 750 casos registrados por la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias hasta diciembre de 2025, 415 resultaron letales.

Ante la confirmación de los diagnósticos en Bengal Occidental, las autoridades sanitarias de ese estado de la India remarcaron que "circularon cifras especulativas e incorrectas sobre contagios del virus Nipa", pero que se llevaron a cabo "una vigilancia reforzada, testeos de laboratorio e investigaciones de campo" con las que se logró "la contención de los casos".