Tragedia aérea: cayó un avión en Colombia y hay 15 muertos

En ese sentido, Quintero advirtió: "En esa zona sabemos que en el departamento delinquen los delincuentes del ELN. La idea es poder llegar allá con todas las medidas de seguridad", en referencia al operativo conjunto que se llevará adelante.

Desde la Aeronáutica Civil, en tanto, informaron que la baliza de emergencia del avión no se activó, un factor que complicó las tareas de localización en las primeras horas posteriores a la desaparición. Frente a este escenario, el gobernador dispuso el envío de cartógrafos, efectivos del Ejército y personal de la Fuerza Aérea, con el objetivo de avanzar en la reconstrucción del siniestro y aplicar los protocolos internacionales correspondientes.

Cronología del vuelo y avance de la investigación

El vuelo NSE 8849 partió desde Cúcuta a las 11:42 con destino al aeropuerto Aguas Claras, pero doce minutos después se interrumpió de manera abrupta la comunicación con el centro de control. En un comunicado oficial, Satena indicó que los registros operativos sugieren que la aeronave habría alcanzado su límite de autonomía cerca de las 14, antes de ser localizada.

Entre las víctimas se encuentran un representante por las curules de paz y el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco, según confirmaron fuentes oficiales. A raíz del hecho, la aerolínea estatal resolvió suspender el resto del circuito previsto para ese avión, que incluía escalas en Tibú y Medellín.

Mientras tanto, una comisión especializada avanza hacia el lugar del impacto para completar las tareas de identificación de las víctimas, en tanto que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil quedó a cargo de las pericias para determinar las causas del accidente.