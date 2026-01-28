River rompe el mercado: cerró a Kendry Páez, la joya ecuatoriana del Chelsea
El Millonario acordó la llegada a préstamo del futbolista desde Chelsea, una de las mayores promesas de Ecuador, para el Apertura.
River sorprendió en el mercado de pases y acordó la incorporación de Kendry Páez, volante ofensivo ecuatoriano de 18 años perteneciente a Chelsea. El futbolista llegará a Núñez a préstamo, en una negociación manejada con total hermetismo y que le suma jerarquía y proyección al plantel de Marcelo Gallardo.
A pocas horas del cruce ante Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Apertura, el Millonario sacudió el mercado con una noticia inesperada. Según informó el periodista especializado Fabrizio Romano, el club cerró la llegada del futbolista en condición de cedido desde Chelsea.
El nombre del joven ecuatoriano se mantuvo bajo absoluta reserva por parte de la dirigencia, que avanzó en silencio para concretar una incorporación que no estaba en el radar público y que genera gran expectativa en el mundo River. La llegada de Páez se dará para ocupar el cupo que quedará liberado tras el préstamo de Lisandro Bajú a Montevideo Wanderers. De esta manera, Marcelo Gallardo sumará una alternativa ofensiva que puede desempeñarse como enganche o extremo, uno de los puestos que el club buscaba reforzar en este mercado.
Si bien su pase pertenece a Chelsea, Kendry Páez se encontraba a préstamo desde agosto de 2025 en Racing de Estrasburgo, de Francia. En el conjunto francés disputó 21 partidos oficiales y convirtió un gol, sumando experiencia en el fútbol europeo pese a su corta edad.
A pesar de que el vínculo con Estrasburgo se extendía hasta agosto de 2026, el club inglés decidió interrumpir anticipadamente el préstamo y buscarle un nuevo destino, entendiendo que River puede ser un escenario ideal para su crecimiento deportivo.
Formado en Independiente del Valle, Páez es considerado una de las mayores joyas del fútbol ecuatoriano y su arribo representa un golpe fuerte de River en el mercado, sumando talento joven, proyección internacional y una apuesta de alto impacto para el presente y el futuro inmediato.
Los refuerzos de River en este mercado de pases
- Fausto Vera
- Aníbal Moreno
- Matías Viña
- Kendry Páez
