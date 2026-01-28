River rompe el mercado: cerró a Kendry Páez, la joya ecuatoriana del Chelsea

El nombre del joven ecuatoriano se mantuvo bajo absoluta reserva por parte de la dirigencia, que avanzó en silencio para concretar una incorporación que no estaba en el radar público y que genera gran expectativa en el mundo River. La llegada de Páez se dará para ocupar el cupo que quedará liberado tras el préstamo de Lisandro Bajú a Montevideo Wanderers. De esta manera, Marcelo Gallardo sumará una alternativa ofensiva que puede desempeñarse como enganche o extremo, uno de los puestos que el club buscaba reforzar en este mercado.