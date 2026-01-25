Alerta epidemiológica: brote del virus Nipah en India pone en guardia a las autoridades

La preocupación de los organismos internacionales radica en que no existen vacunas ni fármacos específicos para combatir la infección, cuya tasa de mortalidad oscila entre el 40% y el 75%.

Por el momento, la Secretaría de Salud local ha restringido las visitas a los centros médicos de la zona y mantiene una vigilancia estricta sobre los trabajadores que estuvieron en la primera línea de atención durante el brote.