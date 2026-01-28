Tragedia aérea en la India: se estrelló un avión y murió un funcionario junto a otras cuatro personas

accidente avion india

Luego del accidente aéreo, se inició una investigación para determinar las causas del siniestro. Por el momento, no se informó de manera oficial cuál fue el factor que provocó la tragedia en India.

Tragedia aérea en India: quién era Ajit Pawar

Ajit Pawar, de 66 años, se desempeñaba como viceprimer ministro regional desde diciembre de 2024. Era sobrino del veterano político Sharad Pawar, fundador del Partido del Congreso Nacionalista (NCP), y fue una de las figuras políticas más influyentes del estado de Maharashtra, el estado más poblado de la India.

Pawar supo construir una trayectoria de varias décadas en la política regional, que luego le permitió separarse del partido de su tío y liderar una facción que fue reconocida oficialmente por la Comisión Electoral y que formaba parte de la coalición gobernante en el Estado junto al partido del primer ministro Narendra Modi.

El político era conocido entre la gente como “Dada” (hermano mayor) por su fuerte conexión con las bases electorales y su estilo directo de liderazgo.

Tras conocerse la noticia de la tragedia, el primer ministro de Maharashtra, Narendra Modi, publicó un mensaje en la red social X en el que declaró: “Shri Ajit Pawar Ji fue un líder popular con una fuerte conexión con el pueblo y con las bases. Fue ampliamente respetado como una persona trabajadora que siempre estuvo al frente del servicio al pueblo de Maharashtra. Poseía un profundo conocimiento de los asuntos administrativos. Su pasión por el empoderamiento de los pobres y desfavorecidos fue particularmente notable. Su prematuro fallecimiento es sumamente impactante y triste. Mi más sentido pésame a su familia e innumerables seguidores. Om Shanti”.