India: una influencer española fue violada por 7 hombres

"Hemos arrestado a todos los implicados en el caso", dijo a la agencia EFE Pitamber Singh Kherwar, superintendente de Policía de Dumka, la región del estado de Jharkhand donde ocurrió el incidente.

influencer española india

La turista que recorría el país asiático en moto con su pareja relató, ante el medio español COPE, el momento de la agresión. “Pensábamos que nos mataban, estábamos seguros”, afirmó.

“Cuando salí de la tienda, vi a uno con un cuchillo y quise agarrar la piqueta (herramienta similar a un pico de cavar, pero más pequeño), pero me tomaron de la chaqueta y me empezaron a tirar de los pelos. Aún hoy se me cae el pelo cuando mepeino”, aseguró la mujer.

La española es influencer y documentaban la aventura recorriendo el país rumbo a Nepal. “

Me sacaron la ropa, se iban turnando y ahí estuvieron casi tres horas, perdí la cuenta. Después de un tiempo, uno me da ropa y me dijo que me vista. Pero se dio vuelta y volvió a violarme".

Por su parte Vicente brindó su relato del escabroso momento, donde pensó que su pareja estaba muerta. “Me pusieron un cuchillo en el cuello, me tiraron y me dijeron que me iban a matar. Pensé que Fernanda estaba muerta porque ya no la escuchaba. Ahí pensé que se acababa todo”.

A continuación, el turista español contó el alivio que le dio ver viva a Fernanda. “A pesar de la situación, me alegré de verla viva. Eché a correr hacia ella y los hombres salieron corriendo. No se llevaron nada”, reveló.

“No sabemos cómo los detuvieron, solo que estaban escondidos. Tienen ADN de ellos por todos lados. Varios eran agricultores, estaban trabajando en el campo y los tenemos grabados porque fuimos y hablamos con ellos antes. No eran una banda de delincuentes, era gente que se encontró una situación y no le dio mayor importancia. Son gente sencilla, que no tiene cultura”, detallaron Fernanda y Vicente.

"Ahora es bueno que la gente sepa y que no juzgue a India. No es un país de mierda, es un país diferente, hay que ser ejemplar con los castigos para que no pase más. Eso pedimos, que los castiguen bien duro, porque si no otros van a hacer lo mismo”, concluyó Vicente.

El ataque a la pareja en India



Los hechos ocurrieron cuando la pareja dormía en una carpa en el distrito de Dumka, en el estado de Jharkhanda, a 1300 kilómetros de Nueva Delhis. Estaban de viaje rumbo a Nepal.

La mujer aseguró que tenían muy pocos bienes y que claramente el motivo del ataque era violarla.

La pareja española lleva varios años viajando juntos, y en los últimos meses recorría a la India en motocicleta. Su plan era recorrer toda la extensión del continente asiático y finalizar en Nueva Zelanda. Llevan 170.000 kilómetros recorridos y ya pasaron como influencers 66 países visitados.