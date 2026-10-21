Inglaterra: murió un físicoculturista de 33 años en plena competición
Mateusz Chmura se descompensó mientras participaba de una competencia de culturismo clásico en Telford. Fue trasladado de urgencia a un hospital, pero murió pese a los esfuerzos médicos.
El mundo del fisicoculturismo está de luto por la muerte de Mateusz Chmura, un competidor de 33 años que falleció en Inglaterra luego de desplomarse sobre el escenario durante un torneo. El episodio ocurrió el domingo 18 de octubre, durante las finales británicas de la Physical Culture Association (PCA), celebradas en el Centro Internacional de Telford.
Chmura participaba en la categoría de culturismo clásico de peso medio cuando sufrió la descompensación frente al público. Los equipos de emergencia acudieron para asistirlo y, tras recibir atención médica, fue trasladado a un hospital. Sin embargo, murió pese a los esfuerzos de los profesionales que intentaron salvarle la vida.
Quién era Mateusz Chmura, el fisicoculturista que murió a los 33 años
El deportista vivía en Wakefield y se encontraba dando sus primeros pasos en el circuito competitivo. Había debutado apenas dos semanas antes de su fallecimiento, cuando obtuvo el segundo puesto en una competencia regional celebrada en Yorkshire.
La noticia generó conmoción entre quienes seguían su trayectoria, especialmente por la juventud del atleta y las circunstancias en las que ocurrió el episodio. Además, Chmura se había casado apenas dos meses antes de su muerte y estaba a un día de cumplir 34 años.
De qué murió el fisicoculturista en Inglaterra
Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de la muerte. Si bien el desplome se produjo durante una competencia de culturismo, no hay confirmación de que el episodio estuviera relacionado con su preparación física, su alimentación, el consumo de suplementos o alguna otra sustancia.
Por eso, cualquier explicación sobre las causas médicas del fallecimiento sería, por ahora, una especulación. En medio de la repercusión por la noticia, su esposa, Patrycja, también advirtió sobre una colecta difundida en internet que no había autorizado y pidió que no se realizaran donaciones a esa campaña.
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