Quiso achicarse la papada y mostró los resultados: "Quedé como un pollo viejo"

“Ojalá todavía tuviera mi cuello caído, era mejor que lo que me quedó. Este tratamiento de belleza fallido me ha dejado en agonía”, contó la mujer de 59 años en diálogo con el diario The Sun. El procedimiento le costó 500 libras (más de 100 mil pesos) y, aunque logró reducir la papada, quedó con pequeñas cicatrices en todo el cuello.