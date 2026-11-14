Insólito episodio en aeropuerto de Brasil: se bajaron del avión y olvidaron a su hijo de siete años

Personal de tierra de la compañía aérea fue convocado para acompañar al menor y coordinar su traslado hasta el sector donde lo esperaban sus padres, a quienes el niño les fue entregado sin que se reportaran inconvenientes ni consecuencias para su salud o seguridad.

El episodio rápidamente ganó repercusión en medios brasileños y redes sociales por lo insólito del caso, poniendo de relieve la importancia de los controles que realizan las aerolíneas antes de cerrar una aeronave tras la llegada a destino. También, cuestionando la responsabilidad de los descuidados progenitores.