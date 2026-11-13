Brasil vs. Japón, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV
El seleccionado sudamericano comienza su gira por Asia este sábado, cuando se mida con Japón en Singapur.
Brasil y Japón juegan este sábado, desde las 7.15 (hora argentina), en un amistoso internacional que se disputará en el Estadio Nacional de Singapur. El encuentro corresponde a la última ventana FIFA de 2026 y marcará el primer compromiso del seleccionado sudamericano en su gira por Asia, donde también tendrá que medirse con Singapur el próximo martes 17.
La selección brasileña atraviesa una etapa de renovación bajo la conducción de Carlo Ancelotti, quien continúa probando variantes y ampliando las alternativas de su plantel. Después de su participación en la Copa del Mundo, la "Canarinha" disputó tres amistosos: empató 1-1 y luego venció 4-2 a Australia, mientras que posteriormente goleó 4-0 a India.
El seleccionado japonés, conducido por Hajime Moriyasu, viene de conseguir resultados positivos en sus últimos compromisos, con victorias frente a Uruguay (3-1) y Venezuela (2-1), además de un triunfo ante Nueva Zelanda (2-1). Por otro lado, tendrá la oportunidad de volver a enfrentarse con Brasil después de su cruce en el Mundial de 2026, en el que cayó por 2-1 en los octavos de final.
Formaciones de Brasil vs. Japón por un amistoso internacional
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Brasil: Pedro Morisco; Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhães y Douglas Santos; Bruno Guimarães, Marlon Gomes y Gabriel Bontempo; Raphinha, Estêvão y Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti.
- Japón: Zion Suzuki; Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe y Hiroki Ito; Yukinari Sugawara, Ao Tanaka, Kaishu Sano y Keito Nakamura; Takefusa Kubo y Daichi Kamada; Koki Ogawa. DT: Hajime Moriyasu.
Horario y televisación
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Horario: 7:15 (hora argentina).
Estadio: Estadio Nacional de Singapur.
Árbitro: a confirmar.
VAR: a confirmar.
- TV: a confirmar.
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