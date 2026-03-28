Intentaron atentar contra una sucursal del Bank of America en París

Los primeros indicios apuntan a una motivación terrorista, pues la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia se ha encargado de coordinar la investigación.

La intervención evitó un atentado con explosivos dirigido a un objetivo estadounidense, en un contexto en que las autoridades francesas mantienen la vigilancia en su nivel más alto por la amenaza terrorista.

Fuentes de la policía parisina informaron que el laboratorio central de la prefactura quedó a cargo del análisis del explosivo. La investigación la asumió la fiscalía antiterrorista y la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), según confirmó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

“La investigación continúa bajo la autoridad del parquet nacional antiterrorista y la DGSI”, declaró Nuñez al anunciar la activación del protocolo antiterrorista.

El ministro recordó que desde el inicio de las operaciones militares israelíes y estadounidenses en Irán a finales de febrero, las fuerzas de seguridad francesas se encuentran en estado de alerta máxima por la posibilidad de represalias.

“La vigilancia se mantiene, más que nunca, en su nivel más alto. Felicito a todas las fuerzas de seguridad y de inteligencia por su plena movilización ante la situación internacional”, declaró el ministro del Interior.

Laurent Nuñez precisó que, en este escenario, el gobierno ha reforzado la protección sobre lugares de interés estadounidense y de la comunidad judía, así como sobre algunas personalidades públicas.

“Nuestros servicios están extremadamente atentos”, había destacado el funcionario en declaraciones a mitad de semana.

La detención ocurrida en París se inscribe en una ola europea de episodios violentos asociados a la tensión internacional y la radicalización incitada por conflictos en Oriente Medio, según las autoridades y organismos de inteligencia.