Investigan una explosión en la embajada de EE.UU. en Noruega

Más tarde, el mismo oficial señaló a TV2 que la Policía “tiene una hipótesis sobre la causa” y agregó: “Creemos que se trata de un hecho provocado por alguien”.

En su comunicado inicial, la Policía también indicó que las fuerzas de seguridad de la capital están en contacto con la misión diplomática estadounidense y que se ha desplegado un amplio dispositivo en la zona.

Las embajadas de Estados Unidos se mantienen en estado de máxima alerta en Oriente Medio tras las operaciones militares israelo-estadounidenses contra Irán, que desencadenaron un conflicto regional. Teherán ha respondido con ataques contra diversos objetivos industriales y diplomáticos.

Pese a este contexto, Mikael Dellemyr, jefe de respuesta de emergencia, afirmó a TV2 que por el momento no hay vínculos entre la explosión y la guerra en Medio Oriente. Subrayó que “es demasiado pronto” para plantear esa hipótesis, ya que en principio no existía “una amenaza conocida contra la embajada”.

La ministra de Justicia y Situaciones de Emergencia, Astri Aas-Hansen, calificó el hecho como “inaceptable” en declaraciones a la agencia NTB, y aseguró que las autoridades lo toman “muy en serio”. Agregó que la Policía investiga el caso con recursos significativos, pero que “nada indica que la situación represente algún peligro para el público”.