A qué hora se cae el cielo con un diluvio con lluvias, ráfagas y granizo: rige nuevo alerta por tormentas

Zonas alcanzadas y detalle del alerta oficial por lluvias y tormentas

La advertencia abarca la totalidad del territorio de Córdoba, San Luis y La Pampa; todo el mapa de Mendoza (con excepción de la franja cordillerana); el sureste de San Juan y el sureste de La Rioja; el noreste de Neuquén; y el centro y este de Río Negro.