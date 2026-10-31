A qué hora se cae el cielo con un diluvio con lluvias, ráfagas y granizo: rige nuevo alerta por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus advertencias para este sábado por lluvias y tormentas en diferentes zonas del centro del país.
Las alarmas por un nuevo diluvio se encendieron y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta amarillo por lluvias y tormentas fuertes que afectará este sábado a un amplio sector del centro y oeste del país, abarcando a las provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, La Pampa, Neuquén y Río Negro.
Según el reporte del organismo oficial, el aviso meteorológico está previsto para la tarde de este sábado, momento en el que se espera una intensificación de las condiciones de inestabilidad climática en la región.
Zonas alcanzadas y detalle del alerta oficial por lluvias y tormentas
La advertencia abarca la totalidad del territorio de Córdoba, San Luis y La Pampa; todo el mapa de Mendoza (con excepción de la franja cordillerana); el sureste de San Juan y el sureste de La Rioja; el noreste de Neuquén; y el centro y este de Río Negro.
El parte emitido por el SMN advierte que "el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes". A su vez, el aviso detalla que los fenómenos meteorológicos podrán presentar:
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Abundantes precipitaciones acumuladas en cortos períodos de tiempo.
Caída de granizo.
Ráfagas de viento intensas.
Frecuente actividad eléctrica.
En cuanto al agua caída, los especialistas prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, advirtiendo que los mismos "pueden ser superados en forma puntual" en varias de las localidades bajo alerta.
Recomendaciones preventivas del SMN
Ante la vigencia del alerta durante las horas de la tarde, las autoridades recomiendan:
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Evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad.
Asegurar los elementos en patios o balcones que puedan salir despedidos por el viento.
Circular con extrema precaución en rutas y avenidas, manteniendo la distancia entre vehículos y reduciendo la velocidad.
No sacar los residuos a la vía pública para evitar la obstrucción de desagües y alcantarillas.
Tener preparada una linterna y estar atento a las actualizaciones del estado del tiempo.
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