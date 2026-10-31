"Eliseo": la burrada de Javier Milei sobre un mítico personaje griego ante estudiantes

Además, el Presidente anunció la publicación de su próximo libro de tres tomos titulado "La política como moral", el cual estaría disponible en noviembre 2026.

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Javier Milei volvió a cargar contra el periodismo en la Universidad Torcuato Di Tella: "Cargados de maldad"

Durante una jornada de alta exigencia de seguridad en la Universidad Torcuato Di Tella, el presidente Javier Milei encabezó una "clase magistral" este viernes por la tarde/noche ante un nutrido auditorio compuesto exclusivamente por alumnos previamente matriculados.

El ingreso al establecimiento requerió un estricto despliegue de la Policía Federal y la Casa Militar, sumado al uso de escáneres y la revisión minuciosa de listas de acceso.

A lo largo de su disertación, el mandatario apuntó contra los referentes de la política tradicional, acusándolos de subordinar cualquier principio ético al éxito en las urnas. En ese sentido, aseveró que “son capaces de mentir con tal de ganar elecciones, en el fondo lo que están viendo es un ser detestable, ególatra”.

En otro tramo del encuentro, la prensa volvió a ser centro de sus cuestionamientos. Al iniciar la presentación, Milei sostuvo que “si esos seres cargados de maldad, los periodistas, se tomaran un segundo para escuchar, no dirían las estupideces que dicen”.

Luego, el Presidente atribuyó estos desencuentros con el periodismo a factores ideológicos y al cese de la pauta publicitaria oficial.

Milei anunció un nuevo lanzamiento editorial para noviembre

Aprovechando la plataforma académica, el mandatario brindó detalles de su próximo proyecto literario, cuyo eje conceptual girará en torno a “la política como moral”.

La publicación estará disponible a partir de noviembre y se estructurará en tres volúmenes. El último tomo ofrecerá un balance de la mitad de su mandato a modo de “bitácora” que abarcará cerca de 400 páginas con el registro de los primeros dos años y medio de gestión.