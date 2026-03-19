Irán atacó una de las mayores instalaciones de gas licuado del mundo ubicada en Qatar
Irán destruyó Ras Laffan, una de las mayores instalaciones de GNL del mundo y clave para el suministro energético global.
Irán lanzó un ataque con misiles contra el complejo gasífero de Ras Laffan, en Qatar, en respuesta a los ataques lanzados ayer por los Estados Unidos e Israel al complejo energético del país persa, en una nueva escalada que eleva todavía más la tensión en Medio Oriente. En la antesala del bombardeo, desde Teherán ya habían advertido que se iba a imponer "la ley del ojo por ojo".
El blanco fue una de las mayores instalaciones de gas natural licuado (GNL) del mundo, clave para el suministro energético global. El Ministerio del Interior qatarí confirmó que equipos de Defensa Civil trabajaban este jueves para contener el gran incendio provocado por el impacto de los misiles.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar calificó el hecho como una "amenaza directa a su seguridad nacional" y advirtió sobre la necesidad de evitar ataques contra infraestructuras críticas.
El ataque ocurrió el mismo día en que Estados Unidos e Israel bombardearon instalaciones iraníes en South Pars–North Dome, uno de los mayores yacimientos de gas del planeta, compartido con Qatar y ubicado junto al campo North Field.
Además, en ese contexto se confirmó la muerte del ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib, en un bombardeo israelí, lo que profundizó la escalada.
La empresa estatal QatarEnergy informó que hubo daños significativos, aunque aclaró que no se registraron heridos. También indicó que equipos de emergencia fueron desplegados para controlar los incendios generados por los misiles.
Luego de los bombardeos contra sus instalaciones energéticas, Irán había anticipado una respuesta. “Se impone la ley del ojo por ojo y comienza un nuevo nivel de confrontación”, señalaron ayer autoridades iraníes, al tiempo que advirtieron que las consecuencias podrían afectar “al mundo entero”.
En paralelo, el ejército israelí confirmó este miércoles una ofensiva en el norte de Irán, en lo que constituye la primera operación militar en esa región desde el inicio del conflicto. Según el comunicado, la fuerza aérea atacó objetivos vinculados a la marina iraní en Bandar Anzali, ciudad ubicada sobre el mar Caspio.
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, había alertado sobre el riesgo de una escalada mayor: “Esto complicará la situación y podría tener consecuencias incontrolables, cuyo alcance podría abarcar al mundo entero”, advirtióen su cuenta de X, donde también condenó los ataques y advirtió que “no beneficiará en nada al enemigo”.
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