Irán bombardeó el sur de Israel: instalaciones nucleares afectadas y decenas de víctimas
Misiles balísticos impactaron este sábado en ciudades como Arad y Dimona, atravesando la llamada “cúpula de hierro” israelí y afectando el epicentro del programa nuclear de ese país.
Irán lanzó este sábado una nueva ola de misiles balísticos sobre territorio de Israel, que impactaron en zonas urbanas del sur de ese país, como Arad y Dimona, dejando como saldo casi un centenar de personas heridas de diversa consideración.
Según el reporte de los servicios de emergencia israelíes, ante semejante ataque que afectó a personas y estructuras edilicias se desplegaron operativos sanitarios de magnitud para asistir a las víctimas.
En este contexto, se confirmó que más de 40 personas resultaron heridas tras el impacto de un misil balístico iraní en la ciudad de Arad, solo horas después de otra ofensiva similar contra la localidad de Dimona, donde los impactos dejaron un saldo de casi medio centenar de heridos.
En lo que respecta a Dimona, allí se encuentran instalaciones nucleares que habrían sido afectadas por el bombardeo; un lugar que, según la prensa extranjera, es el epicentro del programa nuclear israelí con participación en la fabricación de armas atómicas durante décadas.
"En Dimona y Arad se lanzaron interceptores que no lograron alcanzar las amenazas, lo que resultó en dos impactos directos de misiles balísticos con ojivas de cientos de kilogramos", indicaron los bomberos, agregando que hubo "daños extensos", con tres edificios afectados directamente.
La reacción del gobierno israelí
Ante la envergadura del ataque sufrido por Israel durante la noche de este sábado, el primer ministro Benjamin Netanyahu emitió un comunicado en el que expresa que “esta es una noche muy difícil en la lucha por nuestro futuro”.
“Hace poco hablé con el alcalde de Arad, Yair Maayan, y le pedí que transmitiera, en nombre de todos los ciudadanos de Israel, nuestras oraciones por la paz de los heridos. Di instrucciones al Director General de mi ministerio para que proporcionara toda la asistencia necesaria, junto con todos los ministerios del gobierno”, añadió el líder de Israel.
Además dijo que estar “reforzando las fuerzas de emergencia y rescate que actualmente operan sobre el terreno y hago un llamamiento a todos para que obedezcan las instrucciones del Mando del Frente Interno”, afirmando que “estamos decididos a seguir atacando a nuestros enemigos en todos los frentes”.
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