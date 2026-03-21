Irán bombardeó el sur de Israel: instalaciones nucleares afectadas y decenas de víctimas

Embed - GUERRA: IRÁN ataca la CENTRAL NUCLEAR de DIMONA (ISRAEL) | EL PAÍS

La reacción del gobierno israelí

Ante la envergadura del ataque sufrido por Israel durante la noche de este sábado, el primer ministro Benjamin Netanyahu emitió un comunicado en el que expresa que “esta es una noche muy difícil en la lucha por nuestro futuro”.

“Hace poco hablé con el alcalde de Arad, Yair Maayan, y le pedí que transmitiera, en nombre de todos los ciudadanos de Israel, nuestras oraciones por la paz de los heridos. Di instrucciones al Director General de mi ministerio para que proporcionara toda la asistencia necesaria, junto con todos los ministerios del gobierno”, añadió el líder de Israel.

Además dijo que estar “reforzando las fuerzas de emergencia y rescate que actualmente operan sobre el terreno y hago un llamamiento a todos para que obedezcan las instrucciones del Mando del Frente Interno”, afirmando que “estamos decididos a seguir atacando a nuestros enemigos en todos los frentes”.