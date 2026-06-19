Irán condenó a una cantante a recibir 74 latigazos por presentarse en un show sin velo
Parastoo Ahmadi fue declarada culpable de producir "contenido vulgar e inmoral" en Irán porque se mostró en público con los hombros y el pelo al descubierto.
Un tribunal penal de la provincia de Qom, en el norte de Irán, condenó esta semana a una cantante a recibir 74 latigazos por producir "contenido vulgar e inmoral" al dar un show online en la que se la ve sin velo y con los hombros destapados.
Parastoo Ahmadi, de 29 años, compartió el 11 de diciembre de 2024 un concierto de apenas 27 minutos en los que se la veía vestida y maquillada de manera sobria, rodeada por su banda -cuyos integrantes son todos hombres- y con la imponente imagen del histórico caravasar de Deir-e Gachin de fondo.
Eso fue suficiente para prender las alarmas de las autoridades iraníes, ya que el Código Penal Islámico rechaza desde las actuaciones de mujeres sobre el escenario hasta su libre albedrío para salir a la calle sin velo y con partes de su cuerpo al descubierto (más allá de cara y manos).
El jueves de esta semana la cantante y ocho miembros de su equipo -entre músicos y productores- fueron condenados por "atentar contra la moral pública mediante la producción y difusión de contenidos obscenos y contrarios a la ética en el entorno virtual", informó la artista a través de su perfil de Instagram.
El mensaje de la cantante de Irán que sigue online
"Soy Parastoo, una chica que quiere cantar para la gente que quiero. Este es un derecho que no pude ignorar; cantar para la tierra que amo con pasión. Aquí, en esta parte de nuestro amado Irán, donde la historia y nuestros mitos se entrelazan, escuchen mi voz en este concierto ficticio e imaginen esta hermosa patria...", es el mensaje que se lee debajo del video de YouTube que sigue activo y ya tiene arriba de 3 millones de reproducciones.
"Estoy agradecida a todos quienes me apoyaron en estas circunstancias difíciles y especiales", escribió la artista, probablemente en referencia a la coyuntura de su país, ya que Irán atravesó un 2025 cargado de protestas sociales contra el régimen que hoy está liderado por Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamanei, que fue asesinado por Estados Unidos en febrero de este año.
Ya en 2022 miles de mujeres iraníes habían salido a las calles con el lema "Mujer, vida, libertad" para protestar por el arresto y asesinato de Mahsa Amini, una joven que fue detenida por la "policía de la moral" por no llevar el velo correctamente.
Pero en medio de la enésima contienda entre Irán y los Estados Unidos las protestas sociales y los derechos individuales -o de las mujeres en su conjunto- quedaron nuevamente supeditados a la coyuntura, lo que dio espacio para que el régimen de Teherán, y su representación local en Qom, falle en contra de la cantante.
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