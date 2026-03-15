Irán rechaza negociar con Estados Unidos: "No hay razones para hablar"
En el marco de la escalada bélica en Medio Oriente, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghch, acusó a Donald Trump de agravar el conflicto.
La tensión diplomática entre Teherán y Washington ha alcanzado un nuevo punto crítico este domingo, luego que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, cerró de manera categórica la puerta a cualquier negociación con el gobierno de Donald Trump, desmintiendo el interés de su país en el pacto de paz que el mandatario de Estados Unidos había sugerido recientemente.
En una entrevista concedida a la cadena CBS, Araghchi defendió la resiliencia de su gobierno frente a la escalada bélica y fue contundente respecto a la ruptura del diálogo. Según el canciller, la confianza se quebró definitivamente cuando Estados Unidos optó por la vía militar mientras aún existían canales de comunicación abiertos.
"No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos", sentenció el funcionario durante el programa dominical.
Duras acusaciones de Irán contra Donald Trump
El jefe de la diplomacia iraní no ahorró calificativos al responsabilizar directamente al presidente de los Estados Unidos por el aumento de las víctimas en la región.
Araghchi calificó las acciones de la Casa Blanca como una "ofensiva bélica deliberada" y lanzó una frase lapidaria: "Hay gente que muere simplemente porque el presidente Trump quiere divertirse".
Con esta postura, Irán ratifica que mantendrá su estrategia de defensa y resistencia, alejándose de cualquier posibilidad de acuerdo en el corto plazo mientras la administración Trump mantenga su actual nivel de presión militar.
Donald Trump tampoco quiere acordar con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la posibilidad de alcanzar un entendimiento con Irán y sostuvo este sábado que, por ahora, no ve condiciones para avanzar en un acuerdo porque las propuestas sobre la mesa "todavía no son lo suficientemente buenas".
Durante una entrevista con la cadena NBC, Trump explicó: "Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas". En ese sentido, subrayó que cualquier entendimiento futuro debería asentarse sobre bases "muy sólidos".
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