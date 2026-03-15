Irán rechaza negociar con Estados Unidos: "No hay razones para hablar"

Araghchi calificó las acciones de la Casa Blanca como una "ofensiva bélica deliberada" y lanzó una frase lapidaria: "Hay gente que muere simplemente porque el presidente Trump quiere divertirse".

Con esta postura, Irán ratifica que mantendrá su estrategia de defensa y resistencia, alejándose de cualquier posibilidad de acuerdo en el corto plazo mientras la administración Trump mantenga su actual nivel de presión militar.

Donald Trump tampoco quiere acordar con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la posibilidad de alcanzar un entendimiento con Irán y sostuvo este sábado que, por ahora, no ve condiciones para avanzar en un acuerdo porque las propuestas sobre la mesa "todavía no son lo suficientemente buenas".

Durante una entrevista con la cadena NBC, Trump explicó: "Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas". En ese sentido, subrayó que cualquier entendimiento futuro debería asentarse sobre bases "muy sólidos".