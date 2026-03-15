Donald Trump no quiere acordar con Irán: "Las condiciones no son suficientemente buenas"

Embed - GUERRA en MEDIO ORIENTE: NOCHE de SIRENAS y BOMBARDEOS

Plan para asegurar el estrecho de Ormuz

Trump indicó además que una de sus prioridades actuales es garantizar la estabilidad en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio energético global.

Según detalló, Estados Unidos está coordinando con distintos países un plan para evitar alteraciones en el tránsito marítimo y contener la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. Aunque minimizó el impacto que la crisis podría tener en el precio de la gasolina, reveló que pidió cooperación a "numerosos países afectados por la violencia de Irán" para proteger esa ruta clave que los líderes iraníes han amenazado con bloquear.

El presidente aseguró que varios gobiernos ya expresaron su apoyo a la iniciativa, aunque prefirió no revelar cuáles. "No solo se han comprometido, sino que además creen que es una gran idea", sostuvo.

Ese mismo día también planteó la creación de una misión naval internacional destinada a mantener el paso marítimo "abierto y seguro". En su propuesta mencionó la posibilidad de sumar a países como China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido, aunque sin precisar cuándo podría ponerse en marcha el operativo.

Más tarde, a través de un nuevo mensaje, volvió a instar a los países que dependen del petróleo que transita por Ormuz a "cuidar el paso", asegurando que Estados Unidos "ayudará mucho" para que las operaciones sean "rápidas, suaves y eficaces".

Incertidumbre sobre Mojtaba Jamenei

En la misma entrevista, Trump también se refirió a la situación del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, cuya ausencia en su primera aparición pública generó especulaciones.

"No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora, nadie ha podido demostrarlo (...). He oído que no está vivo, y si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse", afirmó.

Las dudas surgieron luego de declaraciones del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien el viernes señaló que Jamenei estaría "herido y probablemente desfigurado". El funcionario calificó además como "débil" el comunicado escrito atribuido al líder iraní y puso en duda su autenticidad.

Mojtaba Jamenei fue designado la semana pasada como sucesor de su padre, el exlíder supremo Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero durante la ofensiva inicial de Estados Unidos e Israel contra Irán. En ese ataque también fallecieron su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y otros familiares cercanos.

De acuerdo con cifras oficiales, la ofensiva dejó más de 1.200 muertos en territorio iraní, entre ellos ministros y altos mandos militares. En respuesta, Irán lanzó ataques con misiles y drones contra objetivos israelíes y estadounidenses en distintos puntos de Oriente Próximo, incluidas bases militares.