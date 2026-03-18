Irán respondió a los ataques de Israel y otras dos personas murieron en Tel Aviv
Israel asesinó al jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, y desde Teherán respondieron con un nuevo ataque sobre Israel.
Tras confirmar el asesinato de Alí Larijani en un nuevo ataque lanzado por Israel sobre Teherán, Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones sobre Tel Aviv que lograron vulnerar la "cúpula de hierro" y causaron la muerte de al menos dos personas y heridas a otras cinco que no llegaron a los refugios antibombas.
Larijani era considerado una de las figuras más poderosas de Irán desde que el ayatollah Ali Khamenei fue asesinado el 28 de febrero en el inicio de la ofensiva lanzada de manera unilateral por el tándem Donald Trump - Benjamin Netanyahu. En el ataque israelí también fue asesinado Gholam Reza Soleimani, jefe de la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria iraní.
Desde Teherán juraron “venganza por la muerte de los mártires” y pocas horas más tarde la respuesta se tradujo en un nuevo ataque con misiles y drones. En Tel Aviv los sistemas de defensa interceptaron gran parte de los lanzamientos y las sirenas dieron aviso a la población civil para buscar refugio de inmediato.
Según reportaron medios locales, se escucharon explosiones en diferentes partes de la capital israelí y una vez que terminó el ataque las autoridades confirmaron la muerte de dos personas en Ramat Gan, al este de Tel Aviv. Las víctimas fatales fueron identificados como un hombre y una mujer de 70 años.
Con estos dos ya son 14 los israelíes muertos en la guerra en Medio Oriente mientras que en Irán las víctimas fatales se estiman en cerca de 3 mil y otro millar en Líbano.
Por otro lado, se reportaron daños en diferentes edificios como consecuencia de la metralla disparada por los misiles. Uno de los lugares más afectados fue la estación de tren Tel Aviv Savidor Center, según precisó la compañía ferroviaria israelí.
Además del ataque en Israel, también se reportaron lanzamientos de drones y misiles de Irán contra Arabia Saudita, Kuwait y otros estados vecinos en las inmediaciones del golfo Pérsico. Sin embargo, muchos de estos ataques fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaérea.
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