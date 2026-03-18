Irán respondió a los ataques de Israel y otras dos personas murieron en Tel Aviv

Por otro lado, se reportaron daños en diferentes edificios como consecuencia de la metralla disparada por los misiles. Uno de los lugares más afectados fue la estación de tren Tel Aviv Savidor Center, según precisó la compañía ferroviaria israelí.

misil tel aviv

Además del ataque en Israel, también se reportaron lanzamientos de drones y misiles de Irán contra Arabia Saudita, Kuwait y otros estados vecinos en las inmediaciones del golfo Pérsico. Sin embargo, muchos de estos ataques fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaérea.