Israel anunció la muerte de Saeed Izadi, un alto comandante de Irán

Izadi “planificó, financió y armó a Hamas” de cara a los ataques del 7 de octubre de 2023, dijo Katz, que calificó su muerte como “justicia para los asesinados y secuestrados”.

Por su parte, Nadav Shoshani, portavoz internacional de las Fuerzas de Defensa de Israel, se pronunció en redes sociales: “Izadi era un hombre malo. No solo participó en la planificación de la Masacre del 7 de octubre y del plan iraní para destruir a Israel: nuestra inteligencia revela que tenía planes de rearmar a Hamas para un nuevo 7 de octubre”.

Donald Trump dilata una posible intervención de Estados Unidos en la guerra entre Israel e Irán

En medio del creciente conflicto entre Israel e Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió aplazar una definición sobre una eventual intervención militar. La decisión fue comunicada este jueves por la vocera oficial de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y replicada por C5N.

“Basándome en el hecho de que hay una posibilidad sustancial de negociaciones que pueden o no tener lugar con Irán en un futuro próximo, tomaré mi decisión de ir o no en las próximas dos semanas”, declaró Leavitt en conferencia de prensa, citando textualmente al mandatario. La frase confirma que Trump mantiene abierta la puerta al diálogo, aunque no descarta un accionar bélico.

Leavitt reforzó además la histórica postura del presidente frente al régimen iraní: “Nadie debería sorprenderse” de su afirmación de que Irán “no debería tener un arma nuclear”, y recordó que esa idea la sostiene “no solo como presidente sino también como un ciudadano”. También reveló que, pese a las tensiones, el vínculo diplomático sigue activo: “En cuanto a la correspondencia entre Estados Unidos y los iraníes, puedo confirmar que la correspondencia ha continuado”.

El anuncio llegó horas después de que Trump contara que el presidente ruso, Vladímir Putin, se ofreció como mediador en el conflicto. Pero el mandatario estadounidense fue claro: “De hecho, se ofreció a ayudar a mediar, y le dije: ‘Hazme un favor, media en la tuya. Mediemos primero con Rusia, ¿de acuerdo?’”, relató ante los periodistas.

Trump expresó cierto optimismo respecto a una posible resolución tanto del conflicto en Medio Oriente como de la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque cuestionó las cifras oficiales: “Murieron muchas más personas de las que se informan”, aseguró, dejando en evidencia su desconfianza sobre los reportes de bajas en ambos frentes.

La respuesta desde Teherán fue inmediata y contundente. En su cuenta oficial de X, la misión iraní ante la ONU —único canal de representación diplomática del país persa en suelo estadounidense— apuntó directamente contra Trump, sin mencionarlo por su nombre, pero de manera inequívoca. Lo calificaron de “mentiroso y cobarde” por haber “amenazado con eliminar al líder supremo” Alí Khamenei.