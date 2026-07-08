Estados Unidos retomó sus bombardeos sobre Irán tras acusarlo de atacar buques comerciales

Horas después, la primera medida de Estados Unidos fue revocar la licencia de 60 días emitida por el Departamento del Tesoro que eximía de sanciones al petróleo iraní y autorizaba su producción, entrega y venta hasta el 21 de agosto.

Tensión entre Estados Unidos e Irán

Irán y Estados Unidos habían acordado, como parte de un pacto provisional, permitir el paso de los barcos sin cargos durante 60 días. Pero Teherán insiste en controlar las rutas de las embarcaciones y cobrar tarifas por el tránsito, algo que Washington y muchos Estados árabes del golfo Pérsico rechazan.

Los detalles de ubicación aportados por la agencia británica indican que los tres ataques ocurrieron frente a las costas de Omán o de Emiratos Árabes Unidos, por lo que es probable que los buques usaran la ruta cercana a Omán, alternativa a la única vía que Irán declara segura.

Estados Unidos busca avanzar en las negociaciones para reabrir por completo el estrecho, revertir el programa nuclear iraní y poner fin de manera permanente a la guerra que Israel y Washington lanzaron el 28 de febrero. Las conversaciones, sin embargo, parecían estar en pausa hasta después del sepelio del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, quien murió por los primeros ataques de la ofensiva.