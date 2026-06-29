Javier Milei ratificó su alineamiento: "Si Israel cayera, luego vienen por todo Occidente"

Por otra parte, el libertario apuntó contra el "socialismo del siglo XXI", denunciando la existencia de una "alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamista" fundamentada en el rechazo a los valores de Occidente, argumentando que durante décadas la región prefirió hacer causa común con los detractores de Israel.

Balance de gestión y exigencias a los Congresos locales

Milei aprovechó el foro para repasar el giro de la política exterior argentina desde diciembre de 2023, destacando hitos como:

La declaración de Hamas y las fuerzas iraníes Quds como organizaciones terroristas.

La expulsión del encargado de negocios de Irán.

La firma del Memorándum de Libertad y Democracia.

El impulso de los Acuerdos de Isaac para fortalecer la seguridad conjunta.

En este marco, instó a los parlamentos de la región a avanzar en legislaciones que asfixien el financiamiento de células terroristas. "Las palabras sin acciones son solo palabras. Esta región ya tuvo demasiados discursos y demasiadas inacciones", sentenció.

Lectura del mapa político

Hacia el cierre de su intervención, el Presidente analizó la coyuntura geopolítica regional y celebró el retroceso de las fuerzas de izquierda en el continente. "Primero perdieron en Chile, la semana pasada perdieron en Colombia, ya sabemos también que perdieron en Perú y espero que en octubre pierdan en Brasil", enumeró con optimismo.

Finalmente, Milei canceló cualquier posibilidad de posturas intermedias frente al escenario global. "Lo que esta región decida en los próximos años va a determinar de qué lado de la historia vamos a quedar. No hay neutralidad posible", concluyó antes de despedirse con su tradicional lema: "¡Viva la libertad, carajo!".

El encuentro fue coordinado por la Israel Allies Foundation (IAF) junto a la American Friends of Isaac Accords (AFOIA), nucleando a los titulares de los diversos caucus parlamentarios que promueven activamente los lazos institucionales con Israel dentro de los congresos de toda América Latina.