Brutal atentado en Damasco cerca de donde se hospeda Emmanuel Macron deja al menos 18 heridos

Testigos vieron humo saliendo de una zona cercana al hotel, donde el presidente francés durmió en el centro de Damasco. De allí partió por la mañana para reunirse con el palacio presidencial, antes de las explosiones.

Una de las bombas fue colocada en un contenedor de basura y la otra en un vehículo cerca del Hotel Four Seasons, especificó la fuente. Periodistas vieron las bombas desde las ventanas del Ministerio de Turismo, ubicado frente al hotel de lujo.

Fuerzas de seguridad se desplegaron en gran número en el lugar, donde llegaron ambulancias, e impidieron el acceso a los periodistas.

Ambulancias con las sirenas a todo volumen acudieron rápidamente al lugar de las explosiones. Las fuerzas de seguridad bloqueaban varios accesos a la zona. Según el Ministerio del Interior sirio, la doble explosión dejó 18 heridos, entre ellos cuatro policías.

Tensión y atentados

Emmanuel Macron llegó a Siria el lunes por la noche, en la primera visita de un líder de una potencia occidental al país desde que una coalición islamista llegó al poder. Su visita se produjo después de que diez personas murieran el jueves pasado en un atentado con bomba contra un café, en el centro de Damasco.

El lunes por la noche, Macron cenó con el presidente sirio en un histórico restaurante del centro de la capital , antes de visitar con él a pié la famosa Mezquita de los Omeyas, en el corazón de la ciudad.

En la Siria posterior a la guerra civil, existen numerosas facciones que podrían tener un motivo para perpetrar los ataques, incluido el Estado Islámico. Este grupo terrorista controla parte del territorio al este de Damasco. No reconoce al gobierno de al-Sharaa, a pesar de que este fue un exmilitante de Al Qaeda.

Los remanentes del régimen de Assad, en particular de la secta alawita del exdictador, ahora amenazada, también son posibles sospechosos.