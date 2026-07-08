Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos atacó a Irán y Donald Trump dio por terminado el alto el fuego

La dura advertencia de Donald Trump por la guerra

El sorpresivo llamado de Donald Trump a Estados Unidos antes del debut en el Mundial 2026

Al salir de la cumbre de la OTAN en Turquía, el mandatario estadounidense utilizó sus redes sociales para difundir videos de las explosiones y lanzar una contundente amenaza. “Si vuelve a ocurrir, se pondrá mucho peor”, escribió el jefe de Estado, quien también renovó sus intenciones de atacar la infraestructura civil iraní y apoderarse de la isla de Jarg, el centro neurálgico de su producción petrolera.