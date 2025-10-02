Israel interceptó la flotilla que iba hacia Gaza y detuvo a Greta Thunberg

israel detencion activistas

Según detallaron, las Fuerzas de Defensa de Israel comenzó su asalto el miércoles por la noche: “El mundo vio cómo civiles desarmados que llevaban ayuda se enfrentaban a la intimidación en la recta final de su misión pacífica. La luz del día revela la verdad: estos son los actos de un opresor. El espíritu de la flotilla se mantiene inquebrantable y su determinación, más firme”, sostuvieron desde la Flotilla Global Sumud en redes sociales.

El accionar de las fuerzas israelíes quedó grabado en varios videos tomados por cámaras instaladas dentro de los barcos, que continuaron transmitiendo una señal en vivo por internet donde se veía a los activistas.

El Ministerio de Exteriores israelí confirmó ayer que la Armada había contactado a las embarcaciones de la flotilla Global Sumud y les hhabía pedido que desviaran el rumbo que llevan en dirección a la Franja de Gaza, según un comunicado.

"La Armada israelí se ha puesto en contacto con la flotilla Hamas-Sumud y les ha pedido que cambien de rumbo. Israel ha informado a la flotilla que se está acercando a una zona de combate activa y violando un bloqueo naval legítimo", detalla el texto en X.

La lista de barcos interceptados por Israel

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GlobalSumudF/status/1973714669350326277&partner=&hide_thread=false The Global Sumud Flotilla reports that over 443 volunteers from 47 countries were unlawfully seized in international waters after Israel intercepted the fleet.



Activists were hit with water cannons, doused with sewage, and had their communications disrupted. pic.twitter.com/14V7DWx9Xz — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 2, 2025