Israel interceptó la flotilla que iba hacia Gaza y detuvo a Greta Thunberg
La flotilla humanitaria fue interceptada en aguas internacionales. Denuncian que se interrumpieron las comunicaciones y se desconoce la situación de muchos de los tripulantes.
Israel interceptó a los barcos de la Flotilla Global Sumud, que pretendían llevar ayuda humanitaria a Gaza y detuvo a sus ocupantes, entre ellos Greta Thunberg. Activistas denuncian que se interrumpieron las comunicaciones y se desconoce la situación de muchos de los tripulantes.
La Flotilla Global Sumud denunció que "más de 443 voluntarios de 47 países fueron capturados ilegalmente en aguas internacionales después de que Israel interceptara la flota”. Aseguraron que “los activistas fueron atacados con cañones de agua, rociados con aguas residuales y sus comunicaciones fueron interrumpidas”.
Uno de los barcos interceptados fue Alma, donde viajaban los activistas Greta Thunberg y el líder Thiago Ávila. “Han sido detenidos ilegalmente por Israel tras ser arrestados en aguas internacionales anoche”, denunciaron desde Flobal Sumud.
Luego de que fuerzas navales israelíes abordaran ilegalmente varios buques, desde la flotilla aseguraron que “las comunicaciones están cortadas y se desconoce el estado de los tripulantes” en varios de los casos. Al mismo tiempo sostuvieron que “los gobiernos y los organismos internacionales deben exigir su seguridad y liberación inmediata”.
Según detallaron, las Fuerzas de Defensa de Israel comenzó su asalto el miércoles por la noche: “El mundo vio cómo civiles desarmados que llevaban ayuda se enfrentaban a la intimidación en la recta final de su misión pacífica. La luz del día revela la verdad: estos son los actos de un opresor. El espíritu de la flotilla se mantiene inquebrantable y su determinación, más firme”, sostuvieron desde la Flotilla Global Sumud en redes sociales.
El accionar de las fuerzas israelíes quedó grabado en varios videos tomados por cámaras instaladas dentro de los barcos, que continuaron transmitiendo una señal en vivo por internet donde se veía a los activistas.
El Ministerio de Exteriores israelí confirmó ayer que la Armada había contactado a las embarcaciones de la flotilla Global Sumud y les hhabía pedido que desviaran el rumbo que llevan en dirección a la Franja de Gaza, según un comunicado.
"La Armada israelí se ha puesto en contacto con la flotilla Hamas-Sumud y les ha pedido que cambien de rumbo. Israel ha informado a la flotilla que se está acercando a una zona de combate activa y violando un bloqueo naval legítimo", detalla el texto en X.
La lista de barcos interceptados por Israel
