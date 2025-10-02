La FIFA evitó el tema sobre la exclusión de Israel: definen la UEFA y el proceso de paz

Según fuentes cercanas al Consejo, se optó por aguardar el desenlace de esas gestiones diplomáticas antes de cualquier decisión que pueda tener consecuencias irreversibles en el plano deportivo. Mientras tanto, la UEFA deberá analizar en su Comité Ejecutivo -integrado por 20 miembros- si da el paso de marginar a Israel de sus competiciones.

uefa.jpg

La presión aumenta en distintos países europeos, donde se multiplican las protestas y pedidos formales para apartar a los equipos israelíes. España, por ejemplo, ya planteó la posibilidad de solicitar oficialmente la descalificación de la selección israelí.

Por ahora, la tendencia dentro del organismo europeo parece inclinarse hacia una exclusión, según informó la agencia AP. Si esa moción prospera, FIFA replicaría la decisión a nivel global. Hasta entonces, Israel sigue habilitado para competir, aunque en un contexto de fuerte tensión política y social que amenaza con modificar el mapa futbolístico internacional.