Israel se despega de Donald Trump y anuncia nuevos bombardeos sobre Irán
Empantanado en su guerra contra Irán, Donald Trump intenta una desescalada de la tensión en Medio Oriente pero Israel, su socio en la ofensiva militar que ya dejó más de 2 mil muertes, apuesta por obligarlo a seguir adelante.
Cada vez más empantanado en una guerra que esperaba fuera breve y que ahora se prevé impactará de manera duradera en la economía global, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ensayó este lunes una desescalada de la tensión y anunció una tregua de cinco días para intentar encontrar una salida al callejón en que se metió tras lanzar junto a Israel su ofensiva contra Irán.
Sin embargo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu apuesta a arrastrar a los Estados Unidos detrás de su agenda y tras hacer oídos sordos al mensaje de Trump anunció hoy nuevos bombardeos sobre Irán.
El presidente estadounidense había informado en su red Truth Social que paralizará durante cinco días los ataques a la infraestructura energética iraní luego de "conversaciones productivas" con Irán durante los últimos dos días. Sin embargo horas más tarde Teherán desmintió que existan tales conversaciones, aseguró que no hay vínculo alguno entre ambos gobviernos, y que Washington solo busca hacer bajar el precio del barril del petróleo con sus fake news.
Trump había asegurado hubo avances hacia una "completa y total resolución de las hostilidades en el Medio Oriente" y que las "profundas, detalladas y constructivas conversaciones" continuarán durante la semana.
En esa línea, informó que ordenó al Departamento de Guerra "posponer" todo ataque militar contra plantas eléctricas e infraestructura energética de Irán por cinco días, "sujeto a la continuidad de las reuniones y negociaciones".
"No hay conversaciones entre Teherán y Washington", anunció la agencia de noticias Mehr que citó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, y agregó que las declaraciones de Trump formaban parte de un intento "de reducir los precios de la energía".
Trump hizo su anuncio apenas unas horas después de amenazar a Irán con nuevos ataques si no abría "totalmente" el estrecho de Ormuz y de que Teherán avisara que atacará infraestructura energética de Estados Unidos si sus centrales eléctricas son bombardeadas.
El mensaje de Trump se dio también a minutos de la apertura de las bolsas estadounidenses, en medio de una nueva suba del petróleo. Y el mensaje tuvo efecto, en pocos minutos bajó más de 10 dólares. Sin embargo volvió a subir luego de que Israel confirmara que seguirá adelante con su avanzada.
Es que tras el anuncio de Trump, el Ejército israelí anunció una nueva oleada de bombardeos contra "el corazón de Teherán", la capital iraní.
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