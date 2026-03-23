Israel se despega de Donald Trump y anuncia nuevos bombardeos sobre Irán

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"No hay conversaciones entre Teherán y Washington", anunció la agencia de noticias Mehr que citó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, y agregó que las declaraciones de Trump formaban parte de un intento "de reducir los precios de la energía".

Trump hizo su anuncio apenas unas horas después de amenazar a Irán con nuevos ataques si no abría "totalmente" el estrecho de Ormuz y de que Teherán avisara que atacará infraestructura energética de Estados Unidos si sus centrales eléctricas son bombardeadas.

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El mensaje de Trump se dio también a minutos de la apertura de las bolsas estadounidenses, en medio de una nueva suba del petróleo. Y el mensaje tuvo efecto, en pocos minutos bajó más de 10 dólares. Sin embargo volvió a subir luego de que Israel confirmara que seguirá adelante con su avanzada.

Es que tras el anuncio de Trump, el Ejército israelí anunció una nueva oleada de bombardeos contra "el corazón de Teherán", la capital iraní.