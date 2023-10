Biden llegó a Tel Aviv y acusó a Hamas por el bombardeo a un hospital en Gaza

En breves declaraciones a la prensa, el líder norteamericano se mostró "apenado" e "indignado" por la destrucción del hospital Al Ahli de Ciudad de Gaza, que según Hamas fue resultado de un ataque de Israel que dejó al menos 500 muertos.

Israel, en cambio, dijo que el hospital fue alcanzado por un cohete "fallido" que el grupo islamista palestino Jihad Islámica intentó disparar hacia territorio israelí. Jihad Islámica rechazó la acusación.

"Según lo que he visto, parece que lo hizo el otro equipo, no ustedes ", dijo Biden a Netanyahu en frente de la prensa, aunque luego matizó que "hay mucha gente por ahí que no está segura" de lo que ocurrió.

La matanza en el hospital de Gaza ocurrió en medio de mortíferos bombardeos israelíes en Gaza en respuesta a los ataques lanzados desde esa región por Hamas en Israel el 7 de octubre, que también dejaron cientos de muertos.