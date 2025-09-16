Brasil: detuvieron en San Pablo a un sospechoso por la muerte del argentino Alejandro Ainsworth
Ainsworth, de 54 años, había ido de vacaciones a Río de Janeiro, donde habría sido víctima de la versión brasileña de las viudas negras, "Boa noite, Cinderela".
La justicia de Brasil sigue la investigación por la muerte de Alejandro Ainsworth, un argentino de 54 años cuyo cuerpo fue localizado el jueves pasado en Río de Janeiro. Este martes se divulgó la novedad de que hay un detenido en conexión con el crimen, que podría asemejarse a la modalidad de las viudas negras locales, que drogan a sus víctimas antes de robarles.
El detenido en cuestión fue identificado como Vítor dos Santos Oliveira, que sería la última persona que vi con vida a Ainsworth, cerca de las 1.45 de la madrugada del 8 de septiembre, cuando ambos salieron juntos de un boliche de Río de Janeiro.
Según informó el sitio A24, Oliveira es oriundo de San Pablo, en el sur de Brasil, y a las 9.45 del lunes 8 de septiembre ya estaba en una estación de servicio haciendo una compra con una de las tarjetas del argentino.
Los investigadores de la División de Homicidios de la Policía de Río de Janeiro determinaron además que Oliveira usó la misma tarjeta de Ainsworth para hacer pagos en un supermercado y otras tiendas, además de para intentar pedir un préstamo millonario sobre sus cuentas.
A partir de la denuncia de la familia de Ainsworth la Policía de Turistas de Río de Janeiro comenzó a buscarlo no sólo en Copacabana, donde estaba hospedado, sino también en una zona de favelas de Río de Janeiro que podría ser la que se ve en la última foto tomada con su celular, que dejó de funcionar el lunes 8 de septiembre.
Eventualmente las autoridades encontraron el cuerpo de Ainsworth, y para ese momento su familia ya había denuciado que le habían robado U$S 3.500 y le habían vaciado las cuentas bancarias, además de tomar un préstamo a su nombre por el equivalente a $ 4.000.000.
Este dato, unido al hecho de que el cuerpo del argentino no presentaba signos de violencia, le indicó a los investigadores que podría haber sido víctima de viudas negras que usaron la droga "Boa noite, Cinderela" para dejarlo inconsciente y robarle desde su dinero hasta sus datos, con el trágico desenlace.
