Brasil: detuvieron en San Pablo a un sospechoso por la muerte del argentino Alejandro Ainsworth

A partir de la denuncia de la familia de Ainsworth la Policía de Turistas de Río de Janeiro comenzó a buscarlo no sólo en Copacabana, donde estaba hospedado, sino también en una zona de favelas de Río de Janeiro que podría ser la que se ve en la última foto tomada con su celular, que dejó de funcionar el lunes 8 de septiembre.

Eventualmente las autoridades encontraron el cuerpo de Ainsworth, y para ese momento su familia ya había denuciado que le habían robado U$S 3.500 y le habían vaciado las cuentas bancarias, además de tomar un préstamo a su nombre por el equivalente a $ 4.000.000.

Este dato, unido al hecho de que el cuerpo del argentino no presentaba signos de violencia, le indicó a los investigadores que podría haber sido víctima de viudas negras que usaron la droga "Boa noite, Cinderela" para dejarlo inconsciente y robarle desde su dinero hasta sus datos, con el trágico desenlace.