Jair Bolsonaro tuvo un ataque de hipo y sufrió una lesión en la cabeza estando en custodia de la Policía

Tanto la familia como la defensa legal de Bolsonaro afirmaron que el expresidente vive en condiciones adversas dentro del centro de detención, ya que está privado del sueño por el ruido del sistema de ventilación y otros elementos del ambiente.

De hecho, el abogado del exmandatario presentó una denuncia ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil para pedir mejoras porque las condiciones de detención afectan su descanso.

Por su edad y su condición física la Justicia de Brasil le había otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria a Bolsonaro pero el exmandatario manipuló su tobillera electrónica y las autoridades resolvieron no correr riesgos: en seguida fue trasladado a la sede policial en Brasilia.