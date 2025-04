¿Jefa de campaña? Kristalina Georgieva del FMI "instó" a la Argentina a votar al Gobierno

En las últimas horas, trascendió un video donde Kristalina Georgieva -titular del Fondo Monetario Internacional (FMI)- "instaba" a la Argentina a no cambiar el rumbo político en las elecciones legislativas de este año.: "El país va a elecciones en octubre. Es fundamental que no descarrile la voluntad del cambio. Hasta ahora, no vemos que ese riesgo se materialice. Pero insto a la Argentina a mantener el rumbo", indicó este jueves la directora de la organización.