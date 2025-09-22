Jimmy Kimmel Live! regresa a la ABC tras una semana de censura: las reacciones en redes

La reacción de los internautas a la noticia de que vuelve Jimmy Kimmel

Con comentarios a favor y otros en contra, como suele suceder con estas noticias, las redes sociales se llenaron de reacciones por parte de los estadounidenses afectados por la novedad: "El fandom de Charlie Kirk está llorando ahora", escribió un usuario, mientras que otro destacó que "la libertad de expresión revive en Estados Unidos".

Otro, en tanto, posteó: "Es bueno escuchar esto. Mis padres estarán felices". Mientras que otro internauta advirtió: "Mejor que no se disculpe, porque no hizo nada malo", en referencia a Jimmy Kimmel y la expectativa que genera cómo encarará su regreso a la pantalla.

