Jimmy Kimmel Live! regresa a la ABC tras una semana de censura: las reacciones en redes
El conductor había sido sacado del aire tras asegurar que el grupo "MAGA" (seguidores de Trump) había capitalizado políticamente la muerte de Charlie Kirk.
Durante la última semana se desató un verdadero escándalo en la ABC: suspendieron a Jimmy Kimmel luego de que el conductor lanzara comentarios sobre la utilización "política" del crimen del activista conservador Charlie Kirk. Concretamente, el comunicador señaló que "el grupo MAGA ("Make America Great Again", seguidores de Donald Trump) está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo que pueden para obtener puntos políticos de esto".
Al referirse a la reacción de Trump ante la muerte de Kirk, Kimmel lo comparó con la forma de duelo de un niño. "Así no es como un adulto se lamenta por el asesinato de alguien a quien llamaba amigo. Así es como un niño de cuatro años se lamenta por un pez dorado, ¿ok?", expresó. De hecho, hizo esta declaración después de mostrar un clip en el que Trump, al ser preguntado por Kirk, comenzaba a hablar sobre la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca.
Por ello, la ABC -aparentemente presionada por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)- resolvió sacar del aire a Kimmel, lo que fue celebrado por Trump.
Sin embargo, las novedades de último momento indican que "Jimmy Kimmel Live!" volverá a la pantalla de la ABC mañana martes 23 de septiembre.
La reacción de los internautas a la noticia de que vuelve Jimmy Kimmel
Con comentarios a favor y otros en contra, como suele suceder con estas noticias, las redes sociales se llenaron de reacciones por parte de los estadounidenses afectados por la novedad: "El fandom de Charlie Kirk está llorando ahora", escribió un usuario, mientras que otro destacó que "la libertad de expresión revive en Estados Unidos".
Otro, en tanto, posteó: "Es bueno escuchar esto. Mis padres estarán felices". Mientras que otro internauta advirtió: "Mejor que no se disculpe, porque no hizo nada malo", en referencia a Jimmy Kimmel y la expectativa que genera cómo encarará su regreso a la pantalla.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario