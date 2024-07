¿Joe Biden o Donald Trump? Mark Zuckerberg sentó postura de cara a las elecciones en Estados Unidos

Como es sabido, del otro lado de Biden está Donald Trump, el candidato republicano que el pasado sábado sufrió un intento de magnicidio. Por esa razón, el empresario estadounidense hizo mención de su parecer: "He hecho algunas cosas en el pasado, no planeo hacer eso esta vez. Y eso incluye no respaldar a ninguno de los candidatos".

Si bien asegura que no dará su apoyo ni a Biden ni a Trump, lo cierto es que mostró simpatía por el candidato republicano: "Ahora, hay obviamente muchas cosas locas sucediendo en el mundo. Me refiero a los eventos históricos que pasaron durante el fin de semana. Mi opinión personal es que ver a Donald Trump levantarse después de recibir un disparo en la cara y levantar el puño en el aire con la bandera estadounidense es una de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida".

"Pero mira, lo que quiero decir es que creo que, en algún nivel, como estadounidense es difícil no emocionarse un poco con ese espíritu y esa pelea", sostuvo, al mismo tiempo que argumentó: "Creo que por eso le gusta a mucha gente el tipo", poniendo la balanza a favor del republicano.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1814356577094140323?s=46&partner=&hide_thread=false "Que Trump levante su puño después de un disparo es una de las cosas más impresionantes que vi en mi vida"



Mark Zuckerberg aseguró que no quiere "respaldar a ninguno de los candidatos" aunque destacó la reacción de Donald Trump tras el atentado. pic.twitter.com/odRj1g1N3n — Corta (@somoscorta) July 19, 2024