Qué dijo Joe Biden tras el atentado a Donald Trump: "No hay lugar para este tipo de violencia"

"Estoy orando por él y su familia y por todos los que estuvieron en la manifestación, mientras esperamos más información", lanzó el Presidente estadounidense. Al mismo tiempo, declaró: "Jill y yo estamos agradecidos al Servicio Secreto por ponerlo a salvo".

En torno a la gravedad de un hecho de violencia política de esta magnitud, el mandatario demócrata señaló: "No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenarlo".

Cristina Kirchner se solidarizó con Donald Trump tras el atentado

La ex presidente de la Nación Cristina Kirchner se solidarizó con Donald Trump, quien sufrió el intento de asesinato mencionado, durante un acto proselitista en Pensilvania, Estados Unidos.

"Hace unos instantes acabo de ver en la televisión imágenes terribles. Toda mi solidaridad con el ex presidente de los EE.UU. y actual candidato Donald Trump por el atentado que sufriera hace unas horas en el estado de Pensilvania. Creo que no es necesario aclarar que no tenemos las mismas ideas: el respeto a la vida de los semejantes está por sobre toda diferencia política o ideológica", escribió Cristina en X, ex Twitter.

Hay que recordar que Cristina Kirchner está viva de milagro, porque también sufrió un intento de asesinato y salvó su vida porque la bala del revolver que la iba a matar no salió de la recámara.