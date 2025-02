Jóvenes de Israel, Palestina y Estados Unidos cierran en Roma un encuentro histórico y son recibidos por el Papa Francisco

El encuentro, organizado por la Universidad del Sentido, la Universidad Hebrea de Jerusalén, Middle Meets, Scholas Occurrentes y la Universidad de Notre Dame, tuvo como objetivo demostrar que el diálogo interreligioso es posible incluso en medio del conflicto.

En un testimonio emotivo, Roel , un participante israelí de Meaning meets us, afirmó: "No vine aquí para convencer a nadie, y tampoco creo que el mundo cambie después de esta semana, pero algo cambió en mí", reflexionó. Enfatizó cómo este programa le permitió canalizar el dolor y la frustración de un año y medio de conflictos en su región hacia la compasión y la escucha.

image.png Papa Francisco y un encuentro histórico en el Vaticano.

Por su lado, joven estudiante de Palestina, dijo que las conversaciones fueron difíciles y a veces incómodas, pero que justamente eso la hace pensar que estos espacios son fundamentales. "Después de los momentos más tensos, nos íbamos juntos a comer, a jugar, a reír. Seguíamos siendo personas, más allá de las diferencias", concluyó.

Jacobs Theresa Josephine, estudiantes de la Universidad de Notre Dame de Chicago, explicó: "No soy de la región, no he vivido lo que mis compañeros han atravesado, pero vine con el objetivo de escuchar y aprender. Fue una experiencia increíble, que repetiría sin dudas. Los intercambios espontáneos que nos hicieron vernos como personas más allá de las etiquetas".

Un cierre con impacto

Antes de su visita al Vaticano, los jóvenes participaron en el cierre oficial del programa, que se llevó a cabo en la sede de Scholas en San Calisto. En el evento, tomaron la palabra los propios jóvenes junto a la viceministra de Educación de Italia, Paola Frassinetti Bellucci, y el presidente de Scholas Occurrentes, José María del Corral.

Paola Frassinetti Bellucci, quien estuvo presente en la ceremonia, destacó: "Fue emocionante participar en la última jornada del seminario «El sentido nos encuentra». Escuchar a jóvenes cristianos, judíos y musulmanes hablar con el corazón abierto, rompiendo prejuicios y desconfianzas, es inspirador para todos nosotros y muestra cómo el diálogo interreligioso no sólo es necesario, sino también posible. Quiero agradecer a Scholas Occurrentes sus constantes esfuerzos en todo el mundo para garantizar el derecho a la educación como herramienta de crecimiento personal y colectivo".

Por su parte, José María del Corral, presidente mundial de Scholas Occurrentes, le agradeció a los jóvenes por animarse a dar este paso hacia una cultura del encuentro. “Estoy conmovido por escuchar las palabras, me hace pensar que este es un buen camino para lograr un mundo con sentido. Espero que este sea el primero de muchos encuentros”

Próximos pasos: de Vaticano al mundo

Este no será el final de Meaning Meets Us. Los organizadores ya trabajan en futuras ediciones del programa en distintas ciudades del mundo, llevando la metodología del encuentro y el sentido a más jóvenes en contextos de conflicto.