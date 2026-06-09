Se estrelló cerca del estrecho de Ormuz un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos

Según reportes de medios internacionales, entre ellos The New York Times, aún no existe una explicación oficial sobre qué provocó la caída de la aeronave. Las autoridades estadounidenses mantienen abiertas las investigaciones mientras recopilan información sobre el hecho.

El ejército estadounidense ha utilizado helicópteros Apache, así como drones armados MQ-9 Reaper y aviones de ataque F/A-18 y F-35, como parte de un esfuerzo agresivo del Comando Central para desafiar el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán a la mayor parte del tráfico comercial.

Irán ha derribado unos 30 drones Reaper no tripulados, y varios aviones de combate estadounidenses se han perdido por fuego enemigo y amigo desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Pero este sería el primer Apache perdido en el conflicto.

El mes pasado, el Comando Central publicó en las redes sociales imágenes del almirante BradCooper, jefe del comando, sobrevolando las aguas dentro o cerca del estrecho, en vísperas de un esfuerzo de la Armada de los Estados Unidos para ayudar a guiar a los buques mercantes a través del estrecho, una operación de corta duración llamada Proyecto Libertad.

El helicóptero de ataque AH-64 Apache, armado con misiles Hellfire, es uno de los tipos de aeronaves más temibles que operan en la región. Patrullan la estratégica vía fluvial, en parte para disuadir ataques de pequeñas embarcaciones y derribar drones.

Pero los helicópteros se han ido acercando al territorio iraní, incluidas las islas que los iraníes controlan en el estrecho y el Golfo Pérsico, como parte de la postura agresiva que el Comando Central ha mantenido incluso mientras Estados Unidos e Irán han participado en negociaciones intermitentes para reabrir el estrecho.