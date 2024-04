Juan Grabois cruzó a Javier Milei por su apoyo a Israel en el conflicto con Irán

Carlos Maslatón, ex militante de la Libertad Avanza respondió a su comentario: “Es irrelevante, Grabois. Milei no entiende nada de política internacional, es una máquina de decir boludeces de cuestiones ajenas a su clasificación de presuntas guerras entre ‘Oriente’ y ‘Occidente’ que no existen y que nunca existieron. Ideologiza los conflictos, se pasa de burro”.

Milei sigue poniendo sus propios prejuicios ideológicos y afinidades personales por encima del interés nacional. No queremos que nos traigan guerra entre potencias a nuestra tierra. Ya bastante tenemos con la miseria planificada. Queremos una Argentina neutral, pacífica,… — Juan Grabois (@JuanGrabois) April 14, 2024

El Presidente convocó ayer a una reunión para discutir qué posición tomará el país ante el conflicto de Medio Oriente. La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, llegó de Brasil ayer a la noche noche y hoy se reunirá con el canciller. Se dispuso el cierre temporario de las embajadas Israel, Irán, El Líbano y Siria, donde se registra una escalada bélica.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que Milei conformará “un comité de crisis” luego de los hechos ocurridos en Israel y se pondrá “al frente de la situación y coordinará acciones” con otros mandatarios de Occidente.