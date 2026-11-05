Juicio político en Paraguay: el oficialista Partido Colorado le suelta la mano a Peña y apoya su destitución

El respaldo al juicio político expone una fractura dentro del oficialismo y amplía el frente de cuestionamientos contra Peña, que ya no se limita a la oposición. Hasta el momento, el Presidente de Paraguay y aliado de Javier Milei no se pronunció públicamente sobre el pedido de destitución.

Santiago Peña y Javier Milei

A las críticas también se sumó el presidente del Congreso, Bachi Núñez, quien se alineó con los legisladores que responsabilizan al mandatario por la crisis. "Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados", afirmó.

Por su parte, el senador Óscar "Cachito" Salomón apuntó directamente contra Peña. "Ha traicionado al país por dinero", declaró ante la prensa. Al mismo tiempo, descartó que el vicepresidente Pedro Alliana sea sometido a un proceso similar.

En este escenario, Cartes y Alliana mantienen una reunión para definir una salida política y trazar el camino de una eventual sucesión de Peña en el Poder Ejecutivo. La discusión se da mientras el Gobierno debe afrontar los reclamos de los ahorristas afectados por la crisis bancaria.