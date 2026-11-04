Santiago Peña, tras la disolución de ueno bank: "La prioridad es y será proteger el fruto de ese esfuerzo"

"Estoy plenamente consciente de que miles de paraguayos están preocupados por los sucesos de ayer, generados por la decisión del Banco Central del Paraguay de proceder con la disolución de Ueno Bank", inició el mandatario.

Peña buscó transmitir empatía y firmeza ante la incertidumbre: "Entiendo la incertidumbre que causa una situación como esta y sobre todo sé que detrás de cada ahorro están los esfuerzos y el trabajo de miles de paraguayos. Por eso, la prioridad del Gobierno del Paraguay es y será proteger con toda nuestra fuerza el fruto de ese esfuerzo y generar respuestas concretas, rápidas y responsables".

Medidas concretas: nuevas autoridades y un proyecto de ley clave

En su mensaje, el presidente detalló las decisiones tomadas tras la renuncia de Carvallo: "Hace minutos he enviado el pedido de acuerdo constitucional para la designación de Raúl Vera Bogado como nuevo presidente del Banco Central del Paraguay, y dos nuevos directores, Pedro Acosta y Etsel González. Todos ellos cuentan con una amplia trayectoria en el sector bancario en general, con años de servicio en el Banco Central del Paraguay y, particularmente, experiencia en el manejo de situaciones de crisis".

Además, Peña anunció un acuerdo político con el Congreso para agilizar la devolución de los fondos: "También ayer me reuní con los presidentes de ambas cámaras del Congreso para promover una ley que nos permita devolver a cada ahorrista lo que es suyo, lo antes posible. Con la aprobación de esta ley, estaremos dando una acción concreta y eficaz para cubrir el 98% de todos los ahorristas de la institución afectada, iniciándose los pagos esta misma semana".

Impacto en ahorristas, jubilados y fondos públicos

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El cierre de ueno bank tiene un alcance masivo: afecta a 2,9 millones de clientes (sobre una población total de 6,1 millones) y concentraba gran parte de los pagos digitales del país. La mayor preocupación gubernamental radica en el congelamiento de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) por 355 millones de dólares, la afectación de 32.000 pensionados y la retención de depósitos de la empresa estatal de electricidad.

Para amortiguar el golpe operativo, la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap) suspendió temporalmente los cortes por falta de pago a los clientes adheridos al débito automático de la firma disuelta.

"El sistema financiero es fuerte, cuenta además con instituciones y mecanismos de protección", aseguró Peña en su mensaje, enviando una advertencia a los responsables del colapso: "Tengan la seguridad de que quienes resulten responsables de irregularidades, deberán responder y ya lo están haciendo ante la justicia, sin excepciones".

El principal accionista del banco, Miguel Vásquez, y otros siete directivos ya se entregaron de forma voluntaria a la Justicia, mientras las fuerzas de seguridad mantienen un operativo preventivo en la capital paraguaya.

"El Paraguay necesita instituciones que den respuestas y protejan los recursos de nuestra gente. Eso es lo que estamos haciendo desde el Poder Ejecutivo", concluyó el presidente.