La renuncia del jefe del Banco Central busca frenar la escalada del conflicto en Paraguay tras la caída de ueno bank

Dimisión en la banca matriz y reestructuración oficial

La salida del funcionario se produjo pocas horas después de que la conducción del organismo emisor aprobara por unanimidad el inicio del procedimiento de resolución de ueno bank al constatar un índice de solvencia por debajo del 50 % del mínimo legal exigido. La continuidad de Carvallo resultaba compleja en el plano político, dado que antes de asumir en 2023 al frente del emisor había liderado la Financiera Ueno, estructura previa a la conversión de la entidad en banco comercial.