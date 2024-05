Inglaterra no aprende: Kate Middleton sigue siendo torturada y corre el peligro de la Princesa Diana

Quizás porque él mismo se encargó de confirmar su cáncer o quizás porque se trata del mismo Rey Carlos, la máxima autoridad de la Corona Británica, no lo sé. Lo único que entiendo, en este camino que se está tomando con respecto a Kate Middleton, es que corre el mismo riesgo que Lady Diana de Gales. Mucho han hablado, los británicos, de que la muerte de la ex Princesa de Gales sigue siendo una espina clavada en su corazón, pero al parecer, todavía no aprenden.