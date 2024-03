Misterio sin fin: dónde está Kate Middleton y cuáles fueron sus últimas salidas

Kate Middleton

Aparentemente Middleton salió del palacio pero no hay fotos de su paseo. The Sun publicó que la Princesa habría estado durante el fin de semana en una tienda agrícola. Y, si bien no se compartieron fotografías ni de ella ni de William durante su salida, esto sería verídico ya que Helen Wade, periodista de BBC confirmó que está "sana y feliz" en medio de su recuperación.

"Ellos fueron a comprar andando. Hay carnicería, pan, vino… Es una tienda muy mona que tiene todos los productos orgánicos. La gente los vio de sorpresa, estaban los dos allí. Era una cosa como muy inesperada", confirmó la periodista de BBC.