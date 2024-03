Kate Middleton rompió el silencio: confirmó en un video que tiene cáncer

Según se reveló en primera instancia, la Princesa de Gales estaría alejada de sus obligaciones hasta pasado semana santa. Sin embargo, luego se informó que no regresaría hasta pasado junio. Esto generó semanas de especulaciones, rumores y distintas teorías sobre lo que estaría pasando con la futura reina de Inglaterra.

Y ahora, tras los distintos comentarios, ella finalmente confirmó que tiene cáncer y comenzó un tratamiento con quimioterapia. Aún no reveló qué tipo de carcinoma es, pero teniendo en cuenta que su operación fue en el abdomen, ya se generaron dos teorías sobre qué tipo de tumor sería: de páncreas o de colon. De todas maneras, esto por el momento no está confirmado.

"Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y por su comprensión mientras me he estado recuperando de la cirugía. Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que ha cuidado de mí, por lo cual estoy muy agradecida.

En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, tras las pruebas posteriores a la operación, encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento.

Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía importante para comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho a ellos; estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al enfocarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu.

Tener a William a mi lado es una gran fuente de consuelo y tranquilidad también. Al igual que el amor, apoyo y amabilidad que ha mostrado tanta gente. Significa mucho para ambos. Esperamos que entiendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento.

Mi trabajo siempre me ha traído una profunda alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme completamente. En este momento, también estoy pensando en todos aquellos cuyas vidas han sido afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos".

El pasado 29 de enero, seguido a la operación de Kate Middleton, la casa real Británica confirmó que el Rey Carlos III también se había sometido a una cirugía de agrandamiento de próstata. La misma había salido bien en su momento, pero el pasado 5 de febrero anunciaron que el monarca tenía cáncer, aunque no revelaron de qué tipo. Por lo que, en la actualidad, son dos miembros de la familia real con este tipo de enfermedad.

Embed - The Royal Family on Instagram: "A statement from Buckingham Palace: During The King’s recent hospital procedure for benign prostate enlargement, a separate issue of concern was noted. Subsequent diagnostic tests have identified a form of cancer. His Majesty has today commenced a schedule of regular treatments, during which time he has been advised by doctors to postpone public-facing duties. Throughout this period, His Majesty will continue to undertake State business and official paperwork as usual. The King is grateful to his medical team for their swift intervention, which was made possible thanks to his recent hospital procedure. He remains wholly positive about his treatment and looks forward to returning to full public duty as soon as possible. His Majesty has chosen to share his diagnosis to prevent speculation and in the hope it may assist public understanding for all those around the world who are affected by cancer. Samir Hussein"