Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú y prometió combatir la corrupción

Al referirse a las políticas de seguridad, Fujimori aseguró: "Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno".

En ese sentido, adelantó que las Fuerzas Armadas tendrán un rol central durante los estados de emergencia. "Asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos", sostuvo.

A los 51 años, la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000 y fue condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción, concretó el objetivo que se le había escapado por un estrecho margen en las elecciones de 2011, 2016 y 2021. Tras imponerse en el balotaje como candidata de Fuerza Popular, se convirtió en la primera mujer elegida por el voto popular para ocupar la presidencia de Perú.