Javier Milei llegó a Perú para presenciar la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori

Su victoria electoral en el balotaje del 7 de junio pasado, en el que venció al candidato de izquierda Roberto Sánchez por menos de 50.000 votos, fue presentada como el fin de una década de inestabilidad política en la que Perú llegó a tener ocho presidentes.

Roberto Sanchez y Keiko Fujimori

Desde la óptica de Javier Milei y su equipo, el triunfo de Keiko Fujimori representa la llegada de una nueva aliada política a la región dada la ideología de ambos.

La ceremonia de jura en Lima contará con la presencia los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), José Raúl Mulino (Panamá), Nasry Asfura (Honduras), y el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

También se espera la presencia del rey de España, Felipe VI, por tratarse de un acto protocolar para jefes de Estado, pero no así al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, por lo que está descartado un encuentro cara a cara entre el mandatario carioca y Javier Milei, que lo tildó de "ladrón" el fin de semana pasado.

Una vez cumplidos los protocolos, Javier Milei se abocará a una actividad recurrente en su agenda: a las 16 (18, hora local) recibirá el grado de Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres, y aprovechará la distinción para ofrecer unas palabras de agradecimiento a su anfitriona.