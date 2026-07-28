Javier Milei llegó a Perú para presenciar la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori
La hija de Alberto Fujimori asumirá este martes tras ganar el balotaje del 7 de junio contra Roberto Sánchez por una diferencia de menos de 50.000 votos.
El presidente Javier Milei viajó el lunes a Lima para presenciar la asunción de Keiko Fujimori a la Presidencia del Perú en lo que será el regreso del partido Fuerza Popular al poder después 26 años.
Mientras la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva se encuentra en nuestro país visitando Vaca Muerta, Javier Milei se encuentra en Lima antes de lo esperado: el mandatario adelantó su vuelo y salió de Argentina a las 20 del lunes.
La agenda oficial incluye una reunión bilateral con Keiko Fujimori, que se realizó a las 11 de Perú (13, hora de la Argentina).
Luego, a las 12.45 (14.45 de la Argentina) se llevará a cabo la juramentación y toma de mando supremo de Keiko Fujimori, que se celebrará en el hemiciclo del Congreso de la República, en el marco de las celebraciones por la Independencia del Perú.
Keiko Fujimori, de 51 años, es la única de los hijos del expresidente de Perú Alberto Fujimori que mantiene una extensa una carrera en la política (su hermano Kenji es exlegislador y actualmente se define como "podcaster").
Su victoria electoral en el balotaje del 7 de junio pasado, en el que venció al candidato de izquierda Roberto Sánchez por menos de 50.000 votos, fue presentada como el fin de una década de inestabilidad política en la que Perú llegó a tener ocho presidentes.
Desde la óptica de Javier Milei y su equipo, el triunfo de Keiko Fujimori representa la llegada de una nueva aliada política a la región dada la ideología de ambos.
La ceremonia de jura en Lima contará con la presencia los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), José Raúl Mulino (Panamá), Nasry Asfura (Honduras), y el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.
También se espera la presencia del rey de España, Felipe VI, por tratarse de un acto protocolar para jefes de Estado, pero no así al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, por lo que está descartado un encuentro cara a cara entre el mandatario carioca y Javier Milei, que lo tildó de "ladrón" el fin de semana pasado.
Una vez cumplidos los protocolos, Javier Milei se abocará a una actividad recurrente en su agenda: a las 16 (18, hora local) recibirá el grado de Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres, y aprovechará la distinción para ofrecer unas palabras de agradecimiento a su anfitriona.
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