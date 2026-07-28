Perú: Javier Milei se reunió con Keiko Fujimori antes de la ceremonia de asunción en el Congreso
Tras celebrar la victoria de la fundadora de Fuerza Popular, el mandatario argentino buscó la manera de encarar cuanto antes las relaciones bilaterales.
Puede que al presidente Javier Milei le cueste lograr la "foto de la unidad" en el ámbito político local, pero a nivel regional está determinado a estrechar lazos con todos los mandatarios afines a su ideología, y este martes le tocó el turno a Keiko Fujimori en Perú.
El presidente viajó el lunes a la noche a Lima para encarar este martes a las 11 la primera actividad de su agenda oficial: una reunión bilateral con Keiko Fujimori horas antes de que la líder de Fuerza Popular asuma la Presidencia del Perú para el período 2026-2031.
Las primeras imágenes oficiales del encuentro circularon en horas de la tarde, mientras la flamante mandataria se asentaba en su despacho para un primer discurso público.
Con la toma de posesión ante el Parlamento, Fujimori asume la Jefatura de Estado tras imponerse en el balotaje del 7 de junio pasado por casi 50.000 votos.
Fuentes oficiales del Gobierno informaron que el inicio de su gestión marca un nuevo capítulo político en la historia reciente de Perú, con una gestión que buscará enfocarse en el orden institucional, la reactivación económica y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana tras una década de inestabilidad tal vez fogoneada desde el Congreso por la bancada de Fuerza Popular y otros partidos de la oposición.
Javier Milei viajó a Perú acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para asistir a las actividades por la Transmisión del Mando Supremo.
La ceremonia de jura de Keiko Fujimori en Lima contó con la presencia los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), José Raúl Mulino (Panamá), Nasry Asfura (Honduras), y el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau; además del rey de España, Felipe VI, por tratarse de un acto protocolar para jefes de Estado.
Después de la jura, Milei tiene pautada una actividad para esta tarde en la Universidad San Martín de Porres, donde recibirá el grado de Doctor Honoris Causa.
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