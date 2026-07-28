Perú: Javier Milei se reunió con Keiko Fujimori antes de la ceremonia de asunción en el Congreso

Javier Milei viajó a Perú acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para asistir a las actividades por la Transmisión del Mando Supremo.

La ceremonia de jura de Keiko Fujimori en Lima contó con la presencia los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), José Raúl Mulino (Panamá), Nasry Asfura (Honduras), y el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau; además del rey de España, Felipe VI, por tratarse de un acto protocolar para jefes de Estado.

Después de la jura, Milei tiene pautada una actividad para esta tarde en la Universidad San Martín de Porres, donde recibirá el grado de Doctor Honoris Causa.